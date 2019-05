Violante Bentivoglio Malatesta incanta il pubblico di Telese Nella cittadina termale la prima tappa del tour legato al progetto "Conosci Violante?"

Si è svolta nel sannio la prima tappa del tour legato al progetto "Conosci Violante?". La Città di Telese Terme (comunità adottiva di Francesca Amodio, giovanissima attrice protagonista del docufilm "Violante Bentivoglio Malatesta e il Palazzo Pretorio di Cittadella") coinvolta attraverso istituzioni, associazioni, attività commerciali, scuole e semplici cittadini ha accolto gli ospiti con le sue bellezze. In una sola giornata, il cast, composto dal regista Rocco Cosentino, dall'attrice protagonista Francesca Amodio, dall'attrice coprotagonista Cristina Chiaffoni e da Michele Secco, ha incontrato gli studenti dell'Istituto Telesi@ e il pubblico telesino.

Il Cinema Teatro Modernissimo, la mattina del 28 maggio, ha ospitato quasi trecento studenti dell'IIS Telesi@, accompagnati dal dirigente scolastico, Angela Maria Pelosi e dai docenti.

"Gli studenti - viene evidenziato in una nota - hanno assistito alla proiezione del docufilm e sono stati successivamente coinvolti in un momento di confronto e riflessione con il cast, sul tema della valorizzazione territoriale legata al potere comunicativo della cinematografia.

La seconda parte della giornata ha previsto il conferimento del Premio “Modi Nuovi per la Cultura", sostenuto dalla società Modi Nuovi. La serata evento, promossa e organizzata dall'Associazione Culturale Officina delle Idee in collaborazione con GoldWing Film e Premio "Modi Nuovi per la Cultura" contempla una doppia formula culturale: proiezione del docufilm "Violante Bentivoglio Malatesta e il Palazzo Pretorio di Cittadella" del regista Rocco Cosentino e Premio "Modi Nuovi per la Cultura", riconoscimento sostenuto dall'azienda Modi Nuovi di San Martino di Lupari.

Per il tramite del regista Rocco Cosentino si è infatti realizzato uno scambio di intenti. Al gagliardetto, simbolo della città murata inviato dal sindaco di Cittadella, il sindaco di Telese Terme ha risposto con il dono dell'obolo telesino. Il primo cittadino Pasquale Carofano, intervenendo poi in merito alla serata, ha evidenziato quanto anche l'accoglienza manifestata dalla comunità sia stata una modalità di valorizzazione del territorio; definendo un mix positivo l'iniziativa "Conosci Violante?", che unisce cinema, cultura, territorio e imprese. Parole di lode sono giunte anche dall'assessore alle Pari Opportunità, Filomena Di Mezza, che con il suo assessorato ha sostenuto l'iniziativa, evidenziando la valenza di un progetto che sottolinea il ruolo di una donna riscoperta dopo molti anni e all'avanguardia rispetto ai tempi in cui ha vissuto. Il consigliere delegato alla Cultura, Giovanni Liverini, ha definito l'iniziativa pregevole, interessante, perché produttrice di un nuovo modo di fare cultura. Sulla validità e importanza del progetto culturale di divulgazione territoriale si è soffermato anche il presidente della Pro Loco, Antonio Popolizio, che ha evidenziato l'apertura del territorio nel condividere iniziative come queste in un incontro di intenti e possibilità di promozione".

A seguire, la proiezione del docufilm, quindi lo spazio dedicato alla premiazione: "La premiazione è stata effettuata dalle madrine della serata, Francesca Amodio, che si è detta particolarmente felice di essere nella città di cui è originaria sua madre, e Cristina Chiaffoni, che ha evidenziato come sia stata una bellissima esperienza lavorare con Francesca, una fusione armoniosa tra differenti generazioni".