Melizzano, terzo mandato Insogna. Insediamento il 7 giugno La squadra di governo è già al lavoro

Parte con grande entusiasmo il terzo mandato di Rossano Insogna a Sindaco di Melizzano. Dopo le risultanze del voto la squadra di Governo è già al lavoro ed in attesa dell’insediamento ufficiale sono già state prese le prime decisioni. Con

coerenza politica, nel segno del rinnovamento che ha portato alla composizione della lista, sono state formalizzate le cariche di Vicesindaco e dell’Assessorato. A sedere in Giunta al fianco del primo cittadino saranno Vincenzo Cesare ed Elia Francesca Pacelli cui è stata affidata la vicesindacatura. Con i suoi 19 anni Elia sarà probabilmente la più giovane vicesindaco d’Italia. “Il progetto politico cui abbiamo lavorato per mesi prende forma in un clima di grande condivisione - dichiara Rossano Insogna. Insieme abbiamo deciso che ogni Consigliere sarà responsabile di un settore con formale delega, così da avere non due ma dieci Assessorati e le decisioni continueranno ad essere prese collegialmente come è giusto che sia in una squadra forte e coesa come la nostra. A tutti – conclude Insogna - auguro un buon lavoro amministrativo al servizio del nostro bel paese”. L’insediamento del nuovo Consiglio Comunale è previsto per il prossimo 7 Giugno.