Rinvio opere in Valle Caudina. Fi: "Ora un tavolo con tutti" Mazzariello: "Basta accuse incrociate, serve tavolo con la deputazione sannita"



Serve collaborazione istituzionale, uscendo dallo scambio di accuse, perché le infrastrutture sono cruciali per il territorio caudino. Per questo Forza Italia Montesarchio auspica un impegno trasversale, fondato sulle ragioni del territorio, teso a sollecitare tempi quanto più rapidi possibili al fine di ottenersi quegli interventi che sono assolutamente primari per la nostra Valle".

Aniello Mazzariello, Commissario dei forzisti cittadini, interviene sulla questione relativa al possibile slittamento di tre anni dello "start" di vari maxi cantieri viari, non ultimo di quello relativo allo stralcio caudino della "Benevento–Caserta".

"Abbiamo preso atto, come Forza Italia Montesarchio, dello scambio verbale avutasi tra parti politiche contrapposte. Non entriamo nel merito particolare delle dichiarazioni rese dall'uno e dall'altro. Piuttosto chiediamo di valutare se sussista la possibilità di porre in essere un tavolo di discussione unico, con il coinvolgimento di tutta la deputazione sannita, volto ad affrontare la questione in forma che prescinda dalle appartenenze. Non crediamo sia il momento delle divisioni - insiste Mazzariello - Il nostro piccolo Sannio, che ha forza demografica pari a quella di un quartiere di Napoli, necessita giocoforza di massima compattezza ed unità da parte dei suoi rappresentanti. Le divisioni non fanno altro che poter indebolire ulteriormente le posizioni del nostro territorio. Una tematica quale quella infrastrutturale è troppo rilevante per strapparci dalla emarginazione commerciale e produttiva, tanto più in contesti economici che, come noto e come da cronache diffuse, sono tutt'altro che floridi. Per questo - la conclusione di Forza Italia Montesarchio - proponiamo di convergere su posizioni unitarie ed affrontare l'uno accanto all'altro la tematica. Le battaglie, piccole o grandi che siano, pretendono di non disperdere le forze"