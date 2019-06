"Al cuore del diabete", oggi gli specialisti a Montesarchio Oggi in via Domenici unità mobile per ricevere valutazione diagnostica del rischio cardiovascolare

“Al cuore del diabete” è la campagna itinerante di sensibilizzazione sulla patologia diabetica, sull’importanza del controllo glicemico, del peso corporeo e di tutti gli altri fattori di rischio che concorrono allo sviluppo di complicanze, in particolare complicanze cardiovascolari. Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di disabilità e morte nelle persone con diabete tipo 2: rispetto a una persona sana, chi ha il diabete ha rischio di morte doppio e quadruplo di infarto o ictus.

Oggi 4 giugno gli specialisti faranno tappa a Montesarchio in via Domenici con un’unità mobile dove sarà possibile ricevere una valutazione diagnostica del rischio cardiovascolare. Una volta completato il percorso degli esami previsti - misurazione dei valori di emoglobina glicata e del profilo lipidico, ecocardiogramma ed ecocolordoppler carotideo - sarà possibile confrontarsi con gli specialisti Diabetologi, i dottori Ernesto Rossi e Franco Zerella, affiancati rispettivamente dai Cardiologi Felice Civitillo e Paolo Silvestri. Alla fine del percorso saranno forniti tutti i risultati per la condivisione con il proprio medico. L’unità mobile sta visitando anche le 14 città metropolitane, dove risiede il 33 per cento della popolazione italiana. Nel mondo, attualmente 2 persone con diabete su 3 vivono in un nucleo urbano, con una stima dell’International Diabetes Federation che prevede nei prossimi 25 anni questo rapporto crescere a 3 su 4.

“In Italia – spiegano - sono quasi 750 mila le persone con diabete che vanno incontro nella loro vita ad almeno un evento cardiovascolare, delle quali oltre 350 mila hanno avuto un infarto e più di 100 mila un ictus. Sono poco meno di 15 mila le morti di persone con diabete imputabili a cardiopatia ischemica e rispettivamente 7 mila e 500 quelle per malattie cerebrovascolari ogni anno; in pratica stiamo parlando complessivamente di circa 60 decessi ogni giorno”.

Per informare e sensibilizzare le persone con diabete sulla gestione della malattia per ridurre le complicanze ad essa correlate è nata la campagna nazionale “Al cuore del diabete”, realizzata con il patrocinio di SID – Società Italiana di Diabetologia, AMD – Associazione Medici Diabetologi, ANCI – Associazione Nazionale Comuni d’Italia e Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città e in connessione con il progetto internazionale Cities Changing Diabetes e il contributo non condizionato di Novo Nordisk.