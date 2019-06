Ceppaloni, sabato 15 la presentazione della Porziuncola 2019 La Pro Loco è pronta a svelare le novità alle 18:30 presso il punto vendita Barone Divino

Sabato 15 giugno alle 18:30 la Pro Loco "Ing. Pino Di Donato" di Ceppaloni svelerà il programma della XXXVIII edizione della “Sagra della Porziuncola”.

I fusilli e il formaggio pecorino di Ceppaloni, senza dimenticare l’indiscussa regina della manifestazione, la montanara, torneranno dal 31 luglio al 3 agosto in piazza Carmine Rossi. Per scoprire tutte le novità, in particolare il cast artistico che allieterà le quattro serate di festa, l’appuntamento è presso il punto vendita Barone Divino a Ceppaloni in via stazione numero 73.