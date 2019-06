Enzo Gragnaniello in concerto a Vitulano L'evento in occasione dei festeggiamenti in onore di San Menna Eremita

Grande attesa a Vitulano per il concerto di Enzo Gragnaniello. Appuntamento in programma nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, patrono di Vitulano e compatrono dell'intera Valle Vitulanese.

"Gragnaniello - viene evidenziato in una nota - si esibirà in piazza Santissima Trinità alle ore 22 di martedì 11 giugno, quando proporrà anche i brani del suo nuovo album "Lo chiavano vient' 'e terra". Prologo alla sua esibizione, la performance del cantautore Michele Di Maina, con «Momenti Di Musica Remix Latina». Domenica 9 giugno, intanto, alle 19, gli alunni dell'Istituto comprensivo scolastico di Vitulano si esibiranno in una manifestazione musicale. Alle ore 22, in piazza Santissima Trinità, revival di musica italiana anni 60/80, con il complesso "Graffi sul Vinile". Lunedì 10 giugno, sempre in piazza Santissima Trinità ed alle ore 22, spettacolo di musica popolare con i "Neo Mediterra". Quindi, il successivo martedì la grande conclusione dei festeggiamenti".

Il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, esprime la propria soddisfazione per l'importante manifestazione in onore del Santo Patrono: "Si tratta di un culto molto sentito a Vitulano e nell'intera Valle Vitulanese. Siamo fieri ed orgogliosi, dunque, di riuscire ad offrire sempre iniziative di altissimo livello".