Mazzariello: "Bene investire in sicurezza, ora le telecamere" L'esponente di Forza italia commenta i lavori per attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole

“Quando si investe in sicurezza saremo sempre pronti a sostenere l'operato degli amministratori o di quanti si faranno promotori di tali azioni”. Così in una nota, Aniello Mazzariello, Commissario cittadino di Forza Italia in merito "all'imminente predisposizione sul territorio di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in prossimità degli Istituti scolastici". Nella nota l'esponente di Forza Italia in Valle Caudina commenta: "Apprendiamo con piacere che Palazzo San Francesco - esordisce Mazzariello - ha previsto di impiegare oltre 60.000 euro di fondi per realizzare i particolari dossi che, composti con particolare cromatura, conferiranno tutela e sicurezza all'utenza scolastica". Ed aggiunge: "Siamo ben lieti, quindi, del fatto che al ritorno alle lezioni i nostri figli potranno godere di migliori standard di sicurezza. Questo è il nostro modo di pensare, di agire. Forza Italia Montesarchio si pone come interlocutore della Comunità e delle Istituzioni. Riconoscendo i meriti quando se ne pongono i presupposti e restando generalmente vigili e propositivi. Al riguardo – evidenzia – ci preme ancora auspicare che la rete telecamere possa essere quanto prima attivata a pieno regime. Sebbene rispetto ad un diverso profilo, anche questo farebbe sicurezza. Siamo tuttavia certi - la conclusione - che l'Amministrazione comunale sia fortemente impegnata anche su questo versante e attendiamo quanto prima l'effettivo completamento dell'infrastruttura”.