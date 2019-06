Ceppaloni, le auto storiche alla scoperta del borgo medioevale Viaggio tra le suggestioni del passato e la degustazione di prodotti tipici locali

Il Club Ruote Storiche di Benevento, presieduto dal professore Michele Benvenuto, ha fatto tappa a Ceppaloni. Domenica di festa per tutti i partecipanti che hanno affrontato un percorso che gli ha permesso di toccare i territori che facevano parte dell’Enclave Papalina come San Leucio del Sannio, fino ad arrivare a Ceppaloni nelle terre che sono state dei Normanni.

Un viaggio tra le suggestioni del passato e la degustazione di prodotti tipici locali. La carovana delle auto storiche è stata accolta a Ceppaloni, dopo essere passata per Beltiglio e San Giovanni, dal primo cittadino, Ettore De Blasio.

In seguito spazio alla visita guidata del paese con delle guide d’eccezione come le alunne dell’Istituto Settembrini di Ceppaloni. E’ toccato a queste giovani ma preparatissime ragazze spiegare ai visitatori la storia delle due chiese del paese, hanno raccontato della tradizione della Fiera della Porziuncola e guidato gli entusiasti ospiti attraverso i vicoli del borgo medioevale fino al Castello, prima di tornare in Piazza Carmine Rossi.

Il sindaco De Blasio e il presidente Michele Benvenuto si sono salutati dandosi appuntamento al 2020 per un’altra giornata all’insegna della tradizione automobilistica, della scoperta del borgo medioevale di Ceppaloni e dei prodotti tipici locali.