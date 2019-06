Mazzariello: "Appia congestionata, urge alternativa" L'esponente di Forza Italia sollecita un "tavolo comune per promuovere la Caserta - Benevento"

Strada statale Appia, interviene il commissario cittadino di Forza Italia Aniello Mazzariello che in una nota sollecita l'avvio di un tavolo comune per promuovere la 'Caserta - Benevento': “La mole di traffico che caratterizza questo percorso, di fatto il più rapido nel collegamento Caserta-Benevento è ormai paragonabile a quella di un'autostrada – afferma Mazzariello - in quanto secondo una recente stima lungo l'Appia, nelle 24 ore, circolano circa 42mila mezzi. Un terzo dei quali è del tipo pesante". Di qui l'appello a "trovare un'alternativa a questo percorso”. Ed in merito, aggiunge: “La nostra situazione è ancora più preoccupante perchè, a differenza della già critica situazione dell'Asse mediano, il traffico dell'Appia si snoda attraverso centri urbani. Nel bel mezzo dei paesi, incrociandosi pericolosamente con la quotidianità di mamme che attraversano la strada o di bambini che rincorrono un pallone”.

Urge una soluzione, ribadisce Mazzariello che evidenzia: “Il richiamo al rispetto del Codice della Strada è fondamentale. Detto questo non si può colpevolizzare, in quanto tale, la categoria del trasporto pesante né imporre con leggerezza limitazioni al traffico pesante. Piuttosto il territorio deve fare fronte comune e chiedere a gran voce la realizzazione della Caserta-Benevento, tanto agognata alternativa infrastrutturale che consentirebbe di decongestionare la Statale Appia. Siamo una piccola provincia, assimilabile ad un quartiere di Napoli. La compattezza è l'ingrediente indispensabile per far sentire la nostra voce. Per questo, andando al di la delle appartenenze – conclude Mazzariello – chiedo che si faccia fronte comune chiedendo con insistenza di aprire un tavolo di discussione rispetto al potenziamento infrastrutturale della nostra Valle”.