Faicchio, giovani e amministrazione lanciano #ComuneDay Per contribuire alla gestione e al decoro urbano del Comune

Il #ComuneDay è un progetto che prende forma con l'obiettivo di contribuire alla gestione del decoro urbano del Comune, dedicando particolare attenzione a quelle zone che necessitano di un imminente intervento. Un forte messaggio di cambiamento lanciato dai neo amministratori con lo scopo di contribuire ad agevolare la manutenzione del Paese attraverso l’instaurazione di una florida collaborazione tra amministrazione e comunità tutta.

L’iniziativa nasce dall'amore per il Paese e dall'entusiasmo di impegnarsi dei giovani della nuova Amministrazione Comunale e dalla voglia di mettersi a completa disposizione dei cittadini e di tutto il territorio.

In occasione del primo appuntamento del #ComuneDay, sono scesi in campo gli amministratori più giovani che armati di guanti, scope, rastrelli e tanta voglia di fare, hanno ripulito da foglie e rifiuti vari la piazza, che rappresenta un magnifico punto di incontro per tutta la comunità con una eccezionale vista sul monte Acero e sul percorso del Belvedere. Un vero angolo di paradiso, dove i cittadini di Faicchio potranno finalmente godere delle varie sedute all’ombra e del verde circostante.

E' stato il sindaco Nino Lombardi ad aver autorizzato l’iniziativa, l’Amministrazione tutta e tutti i dipendenti comunali hanno contribuito attivamente alla realizzazione della stessa.

Il secondo appuntamento dell’iniziativa è fissato per sabato 6 luglio.