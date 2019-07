Mazzariello "Area pedonale, condividiamo la scelta" L'intervento del Commissario di Forza Italia Montesarchio

“Plaudiamo all'iniziativa del Comune di Montesarchio di istituire l'isola pedonale nelle aree nevralgiche del Centro cittadino”. Così Aniello Mazzariello, Commissario cittadino di Forza Italia Montesarchio, interviene per commentare la scelta amministrativa di "chiudere" la zona di piazza Umberto I in concomitanza delle ore serali dei sabato e delle domenica dei mesi di luglio e di agosto.

“Riteniamo, come Coordinamento, che questa iniziativa, in via di principio, possa giovare alla Comunità favorendo un miglior contatto con il territorio e la promozione della nostra cittadina”. Mazzariello, tuttavia, non può che constatare come l'impatto della pedonalizzazione sulla Comunità abbia trovato qualche sacca di resistenza

“Purtroppo dobbiamo constatare come diverse auto abbiano posteggiato e circolato all'interno dell'area pedonale in barba al vigente divieto ed alle norme del buon senso. In tale direzione è da auspicare una maggiore collaborazione da parte delle persone. Che prevalga uno spirito di collaborazione nei confronti delle Istituzioni”.

Da Mazzariello, inoltre, viene anche un suggerimento

“Abbiamo appreso anche delle difficoltà obiettive nel sorvegliare l'andamento delle serate causa gli esigui numeri della Polizia municipale. Potrebbe essere utile, in tal senso - nei limiti delle casse e dell'aspetto tecnico - prevedere varchi Ztl per cinturare l'area pedonale, ovvero piazza Umberto I e via Matteotti, al fine di rilevare eventuali automobilisti trasgressori”