Pastorale della Salute con i bambini del Centro medico Erre Domenica la Giornata Diocesana del Malato a Cerreto Sannita

L’Ufficio per la Pastorale della Salute, Sofferenza e Assistenza, con la collaborazione della Caritas diocesana, della cooperativa sociale di comunità iCare, dell’A.M.A.S.I.T. e del Centro Medico Erre di Sant’Agata de’ Goti, facendo tesoro del particolare dono del tema pastorale di quest’anno “Si prese cura!”, ha programmato e organizzato per il pomeriggio di domenica 14 luglio presso il Santuario “Maria Santissima delle Grazie” di Cerreto Sannita un momento diocesano di preghiera e di festa con gli ammalati e i diversamente abili per poter testimoniare ancora una volta il nostro essere accanto e il nostro prenderci cura dei fratelli e delle sorelle feriti dal dolore della sofferenza e dell’umanità fragile per poterli toccare con la nostra tenerezza e la nostra consolazione.