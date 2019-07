Giochi antichi e la sfida tra quartieri di Ceppaloni | FOTO Ieri le competizioni organizzate dalla Pro Loco: vittoria della "Vianova di sotto"

I giochi antichi hanno monopolizzato l’attenzione della comunità con una Piazza Carmine Rossi entusiasta per la sfida tra quartieri di Ceppaloni. Il Palio della Porziuncola, andato in scena domenica a Ceppaloni, organizzato dalla Pro Loco Ingegnere Pino Di Donato, è stato un momento importante per il paese.

In tanti, tra grandi e piccini, si sono sfidati nei vari giochi proposti dall’organizzazione. Spettacolari la corsa nei sacchi, il tiro della fune e la corsa della carretta che hanno infiammato la sfida tra i tre quartieri: la “Vianova di sopra”, la “Vianova di sotto” e “I Castellani”.

A vincere il Palio è stata la “Vianova di sotto” che nell’ultimo gioco ha ribaltato la situazione. Soddisfatti gli organizzatori della Pro Loco: ”E’ stata una giornata entusiasmante con tanti bambini, ragazzi e persone adulte che hanno accolto il nostro invito. Il Palio fa parte della nostra tradizione e riuscire ad organizzarlo è stato un grande sforzo ma il risultato in termini di partecipazione è stato sorprendente. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci sosterranno nelle prossime settimane. Adesso –concludono gli organizzatori- la nostra attenzione è tutta rivolta alla XXXVIII edizione della Sagra della Porziuncola, Fusilli e formaggio pecorino che andrà in scena da mercoledì 31 luglio (si inizia al mattino con la Fiera) a sabato 3 agosto. Vi aspettiamo numerosi”.