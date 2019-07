"Telese in in click": i vincitori del concorso fotografico L'evento promosso dalla Pro Loco Telesia

L'abilità di un fotografo sta nel trasferire emozioni, atmosfere, idee e soprattutto nel saper raccontare e cogliere le suggestioni di un luogo. Tutto questo e molto altro ancora è stato "Telese in un click – Racconto per immagini di Telese Terme e dintorni", il concorso fotografico, alla sua prima edizione, organizzato dalla Pro Loco Telesia con il patrocinio del Comune di Telese Terme e della U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori) in collaborazione con l’Associazione Fotografica "Elvira Puorto" di Caiazzo.

Il progetto, curato per la pro loco telesina dal vice presidente, architetto Vincenzo Izzo, è stato ammesso al finanziamento regionale ai sensi della legge 8/8/2018.

Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione: il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano; il presidente della Pro Loco Telesia, Antonio Popolizio; il vice presidente della Pro Loco Telesia, Vincenzo Izzo; il segretario provinciale U.I.F., Pietro Marotta; il presidente dell'associazione fotografica "Elvira Puorto" di Caiazzo, Rossano Orchitano. A portare i suoi saluti anche il consigliere regionale Mino Mortaruolo.

Vincitori di questa edizione sono stati: I° Classificato – Gianluca D’Ermilio – "I Tre Colori Del Mercato"; II° Classificato – Gennaro Parricelli – "Runners Trofeo Città di Telese"; III° Classificato – Giuseppe Lonardo – "L’unione".

Nel corso della serata, la Pro Loco Telesia ha anche consegnato le tessere onorarie associative, quale omaggio alla sensibilità culturale e umana, ai fratelli Filippo e Michele Liverini, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Liverini S.p.a.; ad Alfredo Minieri, amministratore delegato delle terme telesine; a Maria e Peppino, i genitori dell'ingegnere Emilio Bove, promotori dell'omonimo Centro Culturale. A consegnare la targa ai soci onorari il presidente provinciale UNPLI, Antonio Lombardi, insieme al presidente della Pro Loco Telesia, Antonio Popolizio.

Le foto del concorso restano in mostra e a disposizione della cittadinanza nella sala Goccioloni delle terme telesine.