Da Bucciano a Firenze, il sogno di Claudia diventa realtà Da settembre la giovane ballerina della Valle Caudina andrà alla scuola di Danza Opus Ballet

Dalla Valle Caudina a Firenze per studiare alla prestigiosa scuola di Danza 'Opus Ballet'. Un sogno che diventa realtà per la giovane Claudia D'Onofrio, qundicenne di Bucciano, in provincia di Benevento. La giovane atleta, infatti, da settembre sarà alle dipendenze della famosa scuola di Danza Opus Ballet di Firenze, alle dipendenze di Kristina Grigorova, già prima ballerina della Scala di Milano.

"Una predestinata, Claudia - si legge in una nota - che danza dall'età di 4 anni e che si è formata alla scuola di ballo Officina DanzArte di Airola, con la maestra Ornella Bovino. Anni di studio e duri allenamenti, che le hanno aperte le porte della nota scuola fiorentina.

Studierà e danzerà, infatti, a partire da settembre, anche se in questi giorni è già nel capoluogo toscano per muovere i primi passi nella scuola e fare la conoscenza di un mondo totalmente nuovo. Un mondo che potrebbe aprirle le porte del successo, per la felicità di papà Felice, di mamma Antonietta e del fratello Carmine, ma di tutti i buccianesi orgogliosi del suo percorso. Ad maiora, Claudia".