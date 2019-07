Telesia for peoples, ci sarà anche sottosegretario Castiello La manifestazione si terrà nelle terme di Telese sabato 27 luglio

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Sottosegretario con delega per il Sud Pina Castiello, presenzierà alla cerimonia del Premio ‘Telesia for Peoples’, in programma per sabato prossimo, 27 luglio (ore 21), nelle Terme di Telese.

Lo rende noto “Icosit”, l’associazione no profit promotrice della manifestazione insieme all’AsDIM (Associazione Diabetici Italia Meridionale), che prenderà il via il 26 luglio.

Ad accompagnare il Sottosegretario Castiello sarà il professor Antonio Verga, Presidente del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento.

“La presenza istituzionale del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – dicono gli organizzatori dell’evento Telesia for Peoples, giunto alla sua sesta edizione – testimonia l’importanza che l’evento sta acquisendo nel corso degli anni. Basta ricordare che nella passata edizione vennero premiati, tra gli altri, il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe e Louis Tallarini, Chairman della Italian Language Foundation di New York, impegnata negli Stati Uniti nella diffusione della lingua e della cultura italiana”.

“Ma l’edizione di quest’anno – continuano gli organizzatori – non sarà da meno. Tra gli ospiti di sabato prossimo figurano infatti Pupi e Antonio Avati, registra e produttore cinematografico, i quali, insieme ad altri personaggi importanti (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non), riceveranno il Premio ‘Telesia for Peoples 2019’, assegnato a coloro che nella propria attività ‘non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli’”.

La serata del Premio, cui interverranno le massime Autorità Istituzionali della provincia di Benevento, tra cui Clemente Mastella (Sindaco di Benevento), Antonio Di Maria (Presidente della Provincia di Benevento), Mino Mortaruolo (consigliere Regione Campania), Antonio Campese (Presidente Camera di Commercio di Benevento) ed il Sindaco di Telese Pasquale Carofano, padrone di casa, sarà arricchita da uno spettacolo con la partecipazione del duo Amabile & Rapuano (pianoforte e voce), dal tenore napoletano Carmine De Domenico e dal cantante Alessio Bernabei, special guest della serata, che ha scelto come prima tappa in Campania del suo tour estivo proprio la Città di Telese Terme dove, prima di esibirsi, riceverà il premio “Amici del Telesia for Peoples”.