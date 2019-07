In mostra nuovi reperti dell'Antiquarium Telesia Giovedì alle 19 all'Abbazia del Santo Salvatore di San Salvatore Telesino

Giovedì 25 luglio alle ore 19 presso il complesso abaziale del Santo Salvatore a San Salvatore Telesino verranno esposti per la prima volta alcuni importanti reperti archeologici all’interno dell’Antiquarium Telesia. Un’occasione per conoscere ancora più nel dettaglio il nostro comune passato, anche alla luce del recente ritrovamento di alcune sepolture nei pressi dell’anfiteatro.

"Da sempre convinti che la memoria e la bellezza del passato siano indispensabili per la costruzione del futuro", la Pro Loco di San Salvatore Telesino ha sempre tenuto a valorizzare il patrimonio artistico locale, "in modo particolare le importanti testimonianze che Telesia, sannita prima - romana poi, ci ha lasciato".

Risulta naturale, quindi, che la Pro Loco, d’intesa con la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ed il Comune di San Salvatore Telesino, abbia deciso di farsi carico delle spese per il restauro e l’allestimento all’interno dell’Antiquarium Telesia dei nuovi reperti, frutto di uno scavo dello scorso anno, che andranno ad aggiungersi ai significativi manufatti che già costituiscono l’esposizione.