Panza: "Pupi Avati ambasciatore del Sannio nel mondo" Panza: "Al regista a Telese verrà conferito il riconoscimento di 'Città Europea del Vino'"

“Al regista Pupi Avati, che sabato 27 luglio sarà a Telese Terme per ricevere il Premio 'Telesia for Peoples', verrà conferito anche il riconoscimento speciale della 'Città Europea del Vino 2019' con la riproduzione del manifesto ufficiale di Sannio Falanghina, firmato dall’artista Mimmo Paladino”. E' quanto annunciato in una nota in cui viene precisato che “a consegnare il premio sarà Floriano Panza, sindaco di Guardia Sanframondi e coordinatore del distretto Sannio Falanghina, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di capitale europea del vino da Recevin, la rete delle 800 Città del Vino presenti in 11 Paesi europei”. L'evento, giunto alla sua sesta edizione, prenderà il via venerdì 26 luglio alle Terme di Telese. "Ringrazio gli organizzatori del Telesia for Peoples - afferma il sindaco Floriano Panza - e prendo atto che un evento così importante colga la possibilità di valorizzare la produzione principale del nostro territorio, la vitivinicoltura, che ha un enorme valore per tutte le comunità della provincia di Benevento. Mi auguro che anche Pupi Avati, da questo momento, possa diventare un ambasciatore del Sannio nel mondo”.