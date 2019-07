'Con le ali per l'Africa', l'evento di solidarietà L'iniziativa promossa dall'organizzazione di volontariato 'La ricerca della felicità'

Appuntamento all'insegna della solidarietà quello promosso dall'organizzazione di volontariato 'La ricerca della felicità' di Buonalbergo, guidata dal presidente Luigi Salierno che annuncia un nuovo importante impegno a sostegno dei bambini in Africa. "Con l'aiuto di tante famiglie di Buonalbergo - raccontano i promotori dell'evento in una nota - abbiamo iniziato nel 2014 a sostenere una nostra concittadina (Andreina Iorio) che svolge una preziosa opera di volontariato in Kenya nella citta di Nanyuki in aiuto di bambini orfani e di strada accogliendoli in una children's home da lei gestita. Attualmente nella struttura vivono 51 minori, che vengono tutelati in un ambiente sereno, che garantisce loro tre pasti al giorno, una scolarizzazione ed un monitoraggio sulla loro salute. Tale Fondazione da noi supportata (Nanyuki Furaha Foundation) dal mese di gennaio del 2018 ha ottenuto il riconoscimento dal governo kenyota di Organizzazione Non Governativa (Ong). Lo scorso mese di Giugno, durante la nostra seconda visita alla children's home abbiamo definito l'acquisto di una nuova struttura per questi bambini che finiremo di pagare nel mese di dicembre 2019". Di qui la scelta di organizzare un evento "denominato 'Con le ali per l'Africa' che si terrà nel prossimo mese di Ottobre nel Comune di Casalbore, in provincia di Avellino".