Montesarchio plastic free: in 3 mesi addio a 87mila bottiglie Con la Casa dell'Acqua risultati importanti: 17mila grammi C02 in meno e 6 tonnellate di petrolio

In poco più di tre mesi quasi 86mila bottiglie di plastica in meno utilizzate, 6 tonnellate di petrolio in meno, 17mila grammi di CO2 in meno immessi in atmosfera e 6400 euro risparmiati dalle famiglie di Montesarchio. Sono gli ottimi risultati che ha dato la Casa dell'Acqua, installata dal Comune lo scorso 11 aprile, alla giornata di oggi.

Risultati ottimi, che testimoniano quanto possa essere importante la Casa dell'Acqua una volta andata a regime, in termini di impatto ambientale, di riduzione degli sprechi e di risparmio economico.

Un risultato che soddisfa l'amministrazione e l'assessore alle politiche energetiche Annalisa Clemente: “I numeri elaborati sono importanti per due motivi: innanzitutto perché testimoniano che la volontà dell'amministrazione di perseguire politiche quanto più possibile rispettose dell'ambiente, con l'ordinanza “plastic free” prima e con l'installazione della casa dell'acqua poi è una scelta giusta e accolta positivamente dalla cittadinanza. Poi perché i dati sono confortanti e ci danno una ulteriore spinta a continuare in questa direzione. L'obiettivo è di arrivare a regime in un anno con il 30 per cento delle famiglie montesarchiesi che dovranno attingere almeno un litro d'acqua al giorno dalla casetta dell'acqua: e lavoreremo per incentivare in tal senso i cittadini e raggiungere l'obiettivo”.