Montesarchio: addio al maestro del lavoro Nicola Caturano Maestro della lavorazione del legno: insignito dell'onorificenza dal Presidente della Repubblica

Addio al maestro del lavoro Nicola Caturano, illustre cittadino di Montesarchio, molto conosciuto per la sua maestria nella lavorazione del legno e nel restauro. Sua fu la prima industria del settore in provincia di Benevento. Per il suo lavoro fu insignito negli anni scorsi dell'onorificenza di “Maestro del lavoro” da parte del Presidente della Repubblica.

Oggi i funerali nella chiesa dell'Annunziata.