Ampioraggio, Di Maria: "Importante occasione per aree interne" Il commento del presidente della Provincia all'indomani dell'evento promosso a Pietrelcina

Ampioraggio a Pietrelcina registra il plauso del presidente della Provincia, Antonio Di Maria che in una nota inviata al sindaco Domenico Masone si è "complimentato per le iniziative svoltesi nel paese natale di Padre Pio nei giorni scorsi ed, in particolare, per il “format” della Fondazione Ampioraggio che ha avuto il merito di stimolare gli incontri tra domanda e offerta di innovazione lontani dai luoghi comuni".

"Il Presidente Di Maria - viene evidenziato in una nota - che ha partecipato alle giornate, cui ha collaborato anche Invitalia, allo “slow dating for innovation” con imprenditori, amministratori pubblici, startup e ricercatori, ha giudicato questi incontri mirati molto utili a generare, conoscenza, scambio di esperienze e di idee, quindi quali potenziali fonti di nuovi investimenti e sinergie. Di Maria, nel corso del suo intervento a Pietrelcina ha voluto dare atto a Giuseppe De Nicola, animatore della community Ampioraggio di aver ideato una formula di grande interesse ed impatto capace, come ha lui stesso auspicato 'di smettere di parlare di innovazione e portarla sul mercato, mettendo in relazione domanda e offerta in modo nei tempi giusti". Ed ha poi aggiunto: "Del resto il Sud ed in modo particolarmente rilevante le aree interne hanno grande bisogno del confronto delle idee sull’innovazione e di processo e di prodotto".