"Il dissesto è una scelta scellerata della maggioranza" San Lorenzo Maggiore. Barberio: "Responsabilità della giunta e dei consiglieri che hanno votato"

Il Comune di San Lorenzo Maggiore ha ormai avviato l’iter per dichiarare il dissesto. Dure, a tal proposito, e contro questa decisione, le parole del capogruppo di minoranza, Carlo Barberio, rivolte alla maggioranza consiliare, l'architetto Carlo Barberio: “Sono contrario a questa scelta 'scellerata' che avete la responsabilità di assumervi. Badate bene – tuona l'esponente della minoranza - non è solo della giunta che ha deliberato ma è anche e sopratutto degli altri consiglieri che hanno votato a favore. Questa soluzione, ripeto 'scellerata', peserà come un macigno sulla storia negativa che state scrivendo per il nostro paese. Avete cattivi 'consigliori' politici ed economici che vi porteranno a sbattere contro il muro della protesta dei cittadini che inevitabilmente si troveranno a pagare più tasse per questo dissesto che - conclude il capogruppo di SìAmo San Lorenzo - vi siete assunti la responsabilità di dichiarare’’.