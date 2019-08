Servizio civile, via libera al progetto 'Bonea ti informa' "Sono otto i ragazzi che potranno partecipare all'iniziativa"

Sono otto i giovani che quest'anno potranno partecipare al servizio civile a Bonea. "Il progetto - viene evidenziato in una nota dell'Emte - presentato dall'Amministrazione cittadina ed intitolato “Bonea ti informa”, infatti, è rientrato tra quelli che hanno colto le risorse messe a disposizione degli Enti accreditati dalla misura varata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù. Ammontano a 70mila euro le risorse che consentiranno di aprire le porte del Municipio a otto giovani con attività che spazieranno dall'educazione e promozione culturale agli sportelli informativi. Una possibilità che sarà riservata alla fascia di età 18-28 anni. Si centra nuovamente l'obiettivo, dunque, con l'esperienza di Info point ancora in corso con sette giovani del territorio tutt'ora impegnati in un percorso assolutamente proficuo".

"Anche quest'anno – spiegano da 'Liberamente per Bonea' - il nostro Comune si è candidato per intercettare, riuscendoci, le specifiche risorse. Anche quest'anno, quindi, otto giovani del nostro territorio, uno in più dell'anno scorso, avranno la possibilità di maturare un'esperienza costruttiva. Soprattutto questa misura consentirà di potenziare la mappa dei servizi a pro della popolazione. Aggiorneremo, informeremo coloro i quali, per i più svariati motivi, sono meno facilmente raggiungibili attraverso i classici canali. L'obiettivo era e resta quello di fare di Bonea una realtà sempre più vivibile e sempre più a portata di cittadini, specie di quelli a rischio di isolamento”.