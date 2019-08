Abbattimento e ricostruzione edificio Iacp, da Regione 1,6 mln A pochi mesi dallo sgombero dell'edificio l'importante traguardo. Soddisfatto sindaco e il Pd

A distanza di pochi mesi dallo sgombero delle nove famiglie dallo stabile Iacp di via Fossa Arena ad Airola la Regione ha stanziato 1,6 milioni di euro per l'abbatimento e la ricostruzione. L'esecutivo di Palazzo Santa Lucia ha infatti approvato il “Progetto pilota” per lo stabile gravemente compromesso staticamente.

L'azione, nel dettaglio, sarà finanziato con i fondi ancora disponibili in giacenza presso la Cassa Depositi Prestiti. Lo stabile, si diceva, verrà abbattuto e riedificato nella stessa sede e riassegnato ai medesimi nove inquilini che abitavano il plesso sgomberato. Oltre a questo importantissimo risultato, colto in tempi strettissimi, è da segnalare anche come la Giunta comunale abbia deliberato la erogazione del contributo di 200 euro in capo alle famiglie che, nelle more di entrare nel nuovo stabile, andranno a contrarre canoni di locazione. Allo stesso tempo, le indagini condotte da Palazzo Montevergine hanno consentito di individuare due appartamenti di edilizia popolare come immediatamente disponibili a pro delle prime due famiglie, sempre afferenti il novero delle nove restate senza dimora, risultanti, tra queste, avere prioritari titoli. Una vicenda che, quindi, si avvia a risoluzione con risultati lusinghieri e che prova l'attenzione profusa rispetto alla tematica.

“Desidero ringraziare – commenta Michele Napoletano – quanti hanno lavorato in sinergia per il raggiungimento in tempi così rapidi di questo importante risultato. Ringrazio, pertanto, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'assessore regionale Bruno Discepolo, la Prefettura di Benevento con in testa il Prefetto Francesco Antonio Cappetta, l'Amministrazione comunale tutta che mi onoro di rappresentare e, in particolar modo, l'assessore Giulia Abbate che ha seguito, in stretta sinergia con il sottoscritto, il percorso in tutte le sue fasi. La mia riconoscenza, ancora, all'indirizzo di Iacp, del Sindacato Sunia, con il Segretario provinciale Giuseppe Falzarano, e delComitato “Iacp Fossa Rena”, con il Presidente Giovanni Falzarano. Il risultato colto dimostra come possa essere produttiva la collaborazione tra Enti ed Istituzioni. Quando si lavora in squadra e non ci si osteggia vicendevolmente si possono cogliere immediati ed importanti risultati sempre e solo nell'esclusivo interesse delle Comunità che ci onoriamo di rappresentare”

E sulla vicenda interviene anche il segretario cittadino Pd di Airola, Diego Ruggiero che in una nota spiega come l'approvazione del progetto pilota sia "risultato frutto anche dell'impegno dei democratici di Airola che, attraverso il consigliere regionale Mortaruolo, promossero due mesi fa un incontro del Comitato "RiqualifichiAMO IACP Fossa Rena" con l'assessore in cui fu preso questo impegno nonche quello di verificare la possibilita di un comtributo regionale per i fitti. Voglio quindi esprimere un grazie al consigliere Mortaruolo ed all'assessore Discepolo che hanno ascoltato le problematiche poste dai cittadini attraverso il partito. Adesso porremo attenzione all'iter attuativo della delibera al fine di velocizzarne i tempi di realizzazione".