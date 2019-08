Ceppaloni, Tartufo al Borgo: arriva il finanziamento Approvato dalla Regione il progetto per la manifestazione in programma da settembre a dicembre

“E’ stato finanziato dalla Regione Campania il progetto per la manifestazione Tartufo al Borgo-Castello e Dintorni che coinvolgerà, da settembre a dicembre, non solo il centro storico di Ceppaloni ma anche le frazioni di San Giovanni e Beltiglio”. Ad annunciarlo, in una nota, sono il sindaco di Ceppaloni, Ettore De Blasio e l’assessore al Turismo, Emanuela Barone che in merito affermano: “Sicuramente è una buona notizia per la promozione turistica e la valorizzazione del nostro territorio. Il finanziamento ottenuto è di 45mila euro e sarà utilizzato - spiegano De Blasio e Barone - principalmente per la promozione del tartufo, eccellenza del territorio, attraverso la promozione in chiave turistica delle risorse storiche, culturali e paesaggistiche di Ceppaloni con la realizzazione di un palinsesto di eventi di intrattenimento per animare le realtà locali”. Nella nota, inoltre, viene precisato: "La direzione artistica dell’evento è stata affidata a Renato Giordano che torna a Ceppaloni dopo la straordinaria esperienza di Quattro Notti e più di Luna Piena. Si partirà dall’anfiteatro di San Giovanni il prossimo 1 settembre, poi ci saranno tre giorni nel borgo di Ceppaloni, poi un evento promozionale per il tartufo a Napoli, 30 novembre e 1 dicembre nuovamente nel borgo di Ceppaloni e chiusura a Beltiglio l’8 dicembre".