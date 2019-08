Vitulano, il comune si libera dalle barriere architettoniche Si festeggia con un'apericena sabato 24 agosto

“La qualità della vita può essere migliorata ogni giorno con interventi per rendere più ordinato e accessibile il nostro territorio, così ricco di bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche”.

Così il sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi e il delegato all'inclusione Luigi Cusano annunciano che la “messa in funzione dell’elevatore della Casa Comunale, per eccellenza “casa di tutti i vitulanesi” potrà finalmente consentire ai cittadini con difficoltà motorie di frequentare il loro Municipio.

La “liberazione” della casa comunale dalle barriere architettoniche diventa momento simbolo del “Piano di Accessibilità Urbana”, che l’Amministrazione sta realizzando in favore dalle fasce più deboli, siano esse i diversamente abili, gli anziani e, perché no, i cittadini più piccoli. In quest’ambito sono previste targhe o corrimani per ipovedenti (attraverso la lettura dell’alfabeto Brail) ubicate presso i monumenti urbani quali chiese, palazzi, fontane o nei punti di vista panoramici.

E’ solo l’inizio di un percorso che dovrà, giocoforza, condurre Vitulano sempre più all’avanguardia in termini di vivibilità, per residenti ed ospiti, offrendo pari opportunità di accesso e fruizione”.

Per 'festeggiare' è in programma per sabato 24 agosto alle 19.30 un'apericena in terrazza.