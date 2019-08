Dalla Spagna al Fortore per la Festa di San Rocco Il sindaco, Addabbo: "Così combattiamo lo spopolamento delle aree interne"

Dalla Spagna in vacanza nel Fortore per partecipare alla Festa di San Rocco. E' il simpatico aneddoto che arriva da Molinara, in provincia di Benevento, paese che oggi ha celebrato la processione in onore del Santo Patrono. Una ricorrenza sempre molto sentita che ogni anno registra grande partecipazione: tanti i migranti che organizzano le ferie estive facendo in modo di tornare a Molinara proprio in questa occasione. Un modo per conservare le tradizioni e per scoprire la storia del paese, ma che diventa anche un'ottima occasione per promuovere il territorio e per farlo conoscere. A raccontare l'episodio questa mattina in diretta sull'emittente televisiva Ottochannel l'assessore alla Cultura, Lucilla Cirocco che parlando proprio dell'importanza di far conoscere il territorio con le sue tante eccellenze ha raccontato la storia di cinque giovani spagnoli che “quest'anno hanno scelto Molinara per trascorre le ferie estive avendo saputo della festa e delle tante iniziative che vengono organizzate in occasione di San Rocco”.

Questi eventi diventano così anche un'occasione per parlare di giovani e per guardare al futuro. Si punta infatti a combattere i dati dello spopolamento che nel Fortore fanno registrare ormai da tempo numeri preoccupanti. “Questi territori sono pieni di ricchezze, dall'ottima enogastronomia alla storia – ha evidenziato il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo - in quanto penso che zone come il Fortore hanno veramente tantissimo da offrire. E' necessario però creare le condizioni affinché tutto questo patrimonio possa diventare domani volano di sviluppo per il territorio, per fare in modo che i giovani non siano più costretti ad andar via per trovare lavoro. Tutto questo si può fare, ma serve la collaborazione di tutti”. Ed anche la Festa di San Rocco con la sua storia e le sue tradizioni si inserisce all'interno di una serie di iniziative volte “a promuovere il paese e farne conosce le bellezze”. Anche oggi infatti l'evento ha registrato una grande partecipazione, ma la festa proseguirà anche domani con il concerto degli 'Stadio' sempre nella centralissima piazza San Rocco. Dagli appuntamenti religiosi agli eventi musicali, dunque, tante iniziative che in pochi giorni riescono ad attrarre numerosi visitatori e promuovere le tante eccellenze del Fortore.