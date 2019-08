Puglianello, torna la Festa di San Rocco tra fede e tradizione Le celebrazioni in onore del protettore degli agricoltori

Nuovo appuntamento tra fede e tradizione a Puglianello con la festa di San Rocco, protettore degli agricoltori. Le celebrazioni prenderanno il via domenica, 25 agosto, con "la messa delle 11 e la successiva benedizione delle macchine agricole. Mentre alle 16 andrà in scena la “Gara di Accelerazione” e a seguire alle 17 è in programma la Gimkana". “Abbiamo voluto la seconda edizione della festa di San Rocco, riattivata lo scorso anno a distanza di 50 anni - spiega il sindaco Francesco Maria Rubano - e per questa Amministrazione è motivo di grande orgoglio. La comunità di Puglianello da tempo chiedeva il ripristino di questa celebrazione e noi ancora una volta abbiamo voluto tradurre questo indirizzo popolare”. “Questa amministrazione - aggiunge l’assessore al ramo Antonio Viscusi - è da sempre vicino agli agricoltori e ai titolari di aziende a vocazione agricola che rappresentano una grande risorsa per il nostro territorio".