Mirea è Miss Grand International Italy Incoronata reginetta di bellezza a San Bartolomeo in Galdo

Eletta la prima finalista nazionale campana di Miss Grand International Italy. A San Bartolomeo in Galdo, sulle colline sannite, in una location in strada piena di gente, la giuria ha premiato Mirea Sorrentino, 21enne residente a Pompei, alta 175 cm, taglia 40, studentessa di giurisprudenza, single, molto impegnata nella clown terapia, la quale si giocherà a

Benevento il 10 settembre nella finalissima nazionale il posto per andare in Venezuela, dove si deciderà l’erede di Clara Sosa (Paraguay). La serata è stata presentata da Antonio Esposito. Le fasce sono andate rispettivamente, in ordine di classifica, a Lucia Milito, 20 anni, residente a Cava de’ Tirreni, Simona Giuffrida, 26 anni, di Marigliano, Rosina Puca 21enne di S. Antimo, Nancy Catapano abitante a Terzigno, 18 anni, Rosita Campinelli 23enne di San Bartolomeo e, infine, ad Annarita Brancaccio. Spazio anche per le cosiddette “Mascotte”, cioè ragazze le quali per limite d’età non possono partecipare al concorso: si sono qualificate per la loro platonica finale Alisia Tretola 16enne di San Leucio del Sannio, giunta prima, Angy Esposito, 15anni proveniente da San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, e Francesca Pia Sorrentino, 16 anni, residente a Montecalvo Irpino. La prossima tappa in Campania è prevista per il 29 agosto a Mirabella Eclano (Avellino) mentre la seconda finale regionale di Miss Grand International Italy il 31 agosto a Montesarchio.