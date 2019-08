Studenti scuola media via Tinta trasferiti a Piazza Mazzacane Lavori di messa in sicurezza sismica, ristrutturazione e manutenzione straordinaria

Gli alunni della scuola secondaria di I° grado di Cerreto Sannita ubicata in via Tinta frequenteranno l’anno scolastico 2019/2020 presso la sede della scuola primaria e dell’infanzia “Ninuccio Ciarleglio” sita in Piazza Mazzacane. La decisione è stata presa per consentire l’esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza sismica, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali della scuola media ‘A. Mazzarella – N. Giustiniani’”.

Le aule, gli uffici amministrativi e la presidenza saranno allocati al primo piano dell’istituto comprensivo, mentre gli studenti della scuola dell’infanzia e primaria resteranno al piano terra. La mensa sarà regolarmente garantita entro il mese di ottobre a tutti gli studenti.

A settembre è previsto l’avvio dei lavori presso i locali della scuola media. La palestra attigua alla scuola, non interessata dal cantiere, continuerà ad essere fruibile dalla cittadinanza.

“L’amministrazione comunale, in sinergia con la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, la dott.ssa Anna Maria Puca, che ringraziamo anticipatamente per la collaborazione, si impegnerà a ridurre al minimo i disagi alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico” dichiara l’assessore Di Lauro. “Gli interventi straordinari presso la scuola media sono prioritari e necessari per la sicurezza dei nostri giovani cittadini. Ci auguriamo comprensione e spirito di collaborazione da parte di tutti” conclude Di Lauro.