Eletto il nuovo Forum dei Giovani A San Martino Sannita. ll coordinatore è Giorgio Martignetti.

"Il coordinatore Giorgio Martignetti e i ragazzi neoeletti per le cariche del consiglio del Forum dei Giovani di San Martino Sannita ringraziano i giovani del paese per la fiducia riposta e per il traguardo raggiunto”. Nel corso delle elezioni, tenutesi giovedì 29 agosto, sono stati anche nominati il nuovo vicepresidente Pier Paolo Loffredo, il nuovo segretario Pellegrino Salerno e il tesoriere Rosaria Leone. La strada è ancora lunga, ma l’obiettivo è ben definito: coinvolgere. I presupposti sono dei migliori. Va assolutamente sottolineato il clima di concordia instauratosi già prima delle elezioni, senza spaccature e polemiche. “Le idee diventano realtà solo e soltanto se si è uniti ed è per questo che puntiamo fortemente sulla collaborazione delle altre associazioni presenti a San Martino Sannita e dell’amministrazione comunale. I progetti sono molteplici, la voglia è tanta, siamo impazienti di iniziare!", queste le dichiarazione del Forum. “Il Forum – spiega il Sindaco Angelo Ciampi – è uno strumento di confronto diretto con gli amministratori locali, un luogo in cui tutti i ragazzi e le ragazze potranno sentirsi ascoltati e liberi di proporre iniziative e progetti. Faccio un grande in bocca al lupo al nuovo presidente e a tutti i ragazzi con l’auspicio che si rafforzi sempre più la collaborazione tra i giovani del territorio e l’Amministrazione Comunale”.