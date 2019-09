Samara avvistata ad Arpaise sulle panchine Ennesimo avvistamento della bambina horror, moda di questo fine estate

Avvistata pure ad Arpiase Samara, l'eroina di The Ring che in questi giorni è come il prezzemolo: è praticamente ovunque. La bambina horror, coi lunghi capelli neri che le coprono la faccia e la camicia da notte bianca è stata “ripescata” da qualcuno e ormai spopola in piazze, vicoli, stradini e persino a concerti ed eventi, con vari ragazzini che comprando parrucche a buon mercato e lenzuola o camicioni bianchi si travestono e la portano “in scena”.

A volte con esiti stucchevoli, a volte pericolosi: non sono mancati casi di incidenti per chi alla guida si è ritrovato il personaggio di fronte e casi in cui chi ha vestito i panni dell'eroina horror ha rischiato di prendere mazzate da quelli che aveva spaventato.

E in ogni caso, con l'altissimo numero di replicanti e le innumerevoli apparizioni la Samara Challenge, così la chiamano, ha assunto contorni cacofonici.

L'ultima in ordine cronologico, in attesa di stasera che precede la ripresa delle attività scolastiche e dunque il minor tempo da dedicare a travestirsi da Samara, è appunto quella di Arpaise, come visibile in foto, sulle panchine dov'è la statua di Padre Pio: non c'era nessuno, però c'era Samara...e chi le ha scattato la foto.