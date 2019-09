Africa Mission apre le porte a cinque ragazzi ugandesi "Sarà una occasione importante di arricchimento e di crescita per tutti noi"

"La sede distaccata di Bucciano si prepara ad accogliere cinque giovani ragazzi ugandesi, giunti in Italia per conoscere le strutture della ong e le sedi distaccate presenti in Italia". E' quanto annunciato in una nota dell'associazione in merito evidenzia: "I cinque ragazzi che sono in Italia da più di una settimana, resteranno quattro giorni in Valle Caudina, ospiti dei volontari della sede di Bucciano. Tra i giovani ragazzi, anche il preside di una scuola elementare, costruita dalla Ong che ricordiamo ha la sede principale a Piacenza. Una occasione di scambio culturale, di arricchimento e di crescita per l'intero movimento ma soprattutto per il gruppo di Bucciano". Soddisfazione viene espressa da don Antonio Parrillo, assistente spirituale regionale della ong e direttore dell'ufficio missionario della diocesi di Cerreto - Telese - Sant'Agata de' Goti: "Siamo davvero felici ed orgogliosi di accogliere i nostri fratelli africani nella nostra amata terra. Sarà una occasione importante di arricchimento e di crescita per tutti noi. Siamo lieti di poterli ospitare e condividere assieme momenti importanti della loro vita. L'Uganda è la nostra seconda casa. Le distanze, in questi casi, si annullano. Possa il nostro cuore, oggi più che mai - ha concluso don Antonio Parrillo - essere aperti all'ascolto e alla condivisione".