"Il rispetto per l'ambiente comincia da tavola" Successo a Ginestra degli Schiavoni pel la prima festa: "Una tavola per l'ambiente"

"Il rispetto per l'ambiente comincia da tavola". Noi di Via Roma lo abbiamo fatto, come:"Organizzando una cena con prodotti a Km 0."

Sara Martucci Bartoli scrive:

"Grazie agli ottimi prodotti Ginestresi: formaggio, carne, olio, vino, salame, uova, frutta e verdura, acqua. Nel rispetto dell'ambiente e contro lo spreco alimentare, non abbiamo utilizzato la plastica, abbiamo utilizzato le nostre posate, bicchieri e piatti, oltre ai tavoli e sedie e tovaglie di casa. Tutto il cibo in più è stato diviso tra le famiglie partecipanti e gli scarti di frutta e verdura sono stati deposti negli orti.

A fine serata oltre al buon cibo, alla musica e all'ottima compagnia di vecchi e nuovi vicini, abbiamo aiutato l'ambiente..Cosa dire basta poco!

Grazie di tutto e a tutti per la condivisione di tanti buoni prodotti e pietanze Ma sopratutto ai 3 moschettieri Elvezio, Antonio e Valente, muniti di forchettoni e tanta allegria, hanno cucinato x 60 di noi.

La grande famiglia di Via Roma ancora una volta unita, per aiutare questa volta l'ambiente. Al prossimo anno 16 Agosto 2020 con la seconda serata. Una tavola per l'ambiente."