Pedalando tra storia e natura a sostegno di chi soffre L'iniziativa tra sport e solidarietà

Si la data del 22 settembre per lo svolgimento della Matese Enduro Legend. Cresce l’attesa a Telese Terme ed anche per gli organizzatori dell’Asd Matese Legend Sanniti in cabina di regia di questo evento che si pone l'obiettivo di "svolgere un’opera sociale di vitale importanza senza trascurare minimamente l’aspetto tecnico-sportivo che ricopre".

"Oltre ai percorsi Extreme ed Easy di mountain bike - spiegano gli organizzatori - ci sarà anche un percorso Hand-bike dedicato ad atleti paralimpici, i quali verranno guidati tra i siti storici della cittadina di Telese Terme, tra cui le antiche Terme Iacobelli, la Torre Normanna, il lago di Telese e il parco del Grassano. L’obiettivo di questo evento sociale non sarà soltanto quello di far vivere una giornata indimenticabile all’insegna dell’attività fisica e del divertimento ma soprattutto quello di aiutare chi è meno fortunato. L’intero ricavato sarà dotato in beneficenza all’associazione Onlus 'Il mio mondo esiste', per aiutare bambini autistici e con distrofia muscolare”. Previsto un numero massimo per il percorso extreme (65 km) è di 200 partecipanti, mentre per quello easy (35 km) ha un tetto massimo di 300 iscritti.