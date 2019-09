Cafiero De Raho a Montesarchio, l'appuntamento alla Purità L'evento promosso nella chiesa del centro caudino con il Procuratore nazionale antimafia

“Il Bene: nostra speranza”, sarà il tema al centro dell'incontro in programma a Montesarchio nella chiesa della Purità guidata da don Giancarlo D'Ambrosio. Previsto l'intervento del Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho. Un appuntamento dedicato al bene, l'occasione per aprire il dibattito e il confronto con la comunità sannita realizzato in occasione della festività di San Pio. L'appuntamento è per lunedì 23 settembre alle 17.30 nel centro caudino.