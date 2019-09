Legambiente ed Ente Parco ripuliscono Fontana del Soldato L'iniziativa a Frasso Telesino

Oggi a Frasso Telesino in località Fontana del Soldato si è tenuta una giornata all'insegna dell'ambiente in collaborazione con Legambiente e Ente Parco Comune di Frasso Telesino ed associazioni del territorio e volontari... Questa giornata ricade nella serie di manifestazioni di Puliamo il Parco a cui hanno aderito vari comuni tra cui Frasso Telesino. Si è provveduto ad una raccolta di plastica, vetro ed altro presente in loco auspicando che questa splendida location sia lasciata pulita come è giusto che sia tra i tanti turisti che si recano lì per trascorrere una giornata all'insegna della natura allo stato puro. Un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti arriva dagli organizzatori.