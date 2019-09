Insieme e oltre, nuovo gruppo consiliare L'iniziativa a Telese Terme

Dopo alcuni mesi di aperto confronto e discussione tra i consiglieri dei gruppi Telese Riparte e Telese Bene Comune, Marilia Alfano, Vincenzo Fuschini e Gianluca Aceto hanno dato vita ad un nuovo gruppo consiliare denominato Insieme e oltre, portando in dote l’esperienza politica e personale e quella delle rispettive compagini elettorali, con cui la scelta è stata pienamente condivisa. Il capogruppo è stato individuato nella consigliera Marilia Alfano.

Il nuovo gruppo è il passaggio conseguente a quanto costruito in quasi cinque anni di attività consiliare, durante i quali c’è stata sempre piena sintonia sulle posizioni da assumere e sulle proposte da presentare.

Il gruppo consiliare Insieme e Oltre vuole concretamente significare che non è più tempo di contrapposizioni personali. È invece necessario immaginare una strada inclusiva e partecipata, che in occasione della prossima tornata elettorale proponga alla cittadinanza un soggetto politico ampio, articolato e, soprattutto, condiviso.

Il nuovo gruppo è un segnale di apertura verso i tanti cittadini che, in forma singola o associata, vogliono impegnarsi direttamente nel dibattito politico per scrivere, tutti assieme, il futuro di Telese Terme. Siamo infatti consapevoli di non essere sufficienti alla sfida di cui vogliamo essere protagonisti. Per questo, sin d’ora, speriamo di poter condividere idee, proposte e percorsi con tutte e tutti coloro che intendono dare un contributo per Telese e la Valle Telesina.