Da ottobre a dicembre al via il censimento a Telese Terme La nota del comune della cittadina termale

Si comunica che il Censimento si svolgerà da ottobre a dicembre 2019 e interesserà un campione di famiglie residenti nel Comune di Telese Terme con due distinte attività di rilevazione previste da Istat.

Campionamento AREALE

Basato su una serie di indirizzi e/o aree, selezionate casualmente da Istat, nelle quali si intervisteranno circa 181 famiglie che hanno dimora abituale.

La famiglia è informata attraverso una lettera e una locandina affissa sul portone. Gli interessati saranno censiti presso la propria abitazione mediante intervista da parte di un rilevatore incaricato, nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 13 novembre 2019.

Sarà possibile effettuare l'Intervista faccia a faccia anche presso il Centro comunale di rilevazione su appuntamento con il rilevatore incaricato.

Campionamento da LISTA

Basato su famiglie, estratte casualmente da Istat sull'intero territorio comunale.

La famiglie, nei primi giorni di ottobre, riceveranno un lettera da Istat con le credenziali per poter compilare direttamente il questionario online da casa fino al 13 dicembre 2019 compreso.

In alternativa, a partire dal 7 ottobre e sino al 20 dicembre, potranno recarsi presso l’Ufficio Anagrafe previo appuntamento, per la compilazione del questionario via internet, oppure attendere il rilevatore che li censirà presso il proprio domicilio a partire dall' 8 novembre 2019.

Sono interessati alla tornata censuaria del 2019 i soli i cittadini che, avranno ricevuto lettere dall’Istat, comunicazioni dai rilevatori incaricati del censimento areale o dall'Ufficio Comunale di Censimento.

I rilevatori incaricati del Comune di Telese Terme, saranno muniti di tablet e cartellino identificativo con timbro del comune.