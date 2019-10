Festa dei nonni, a Montesarchio si festeggia all'Allegretto L'iniziativa in programma sabato rivolta ai più piccoli e ai loro nonni

Sport e divertimento a Montesarchio per celebrare la Festa dei nonni. Nasce così l'iniziativa promossa dal consigliere delegato allo Sport, Ilaria Caturano, assieme alla squadra di calcio cittadina, 'A.C. Montesarchio'. Per la festa dei nonni, infatti, in occasione della partita di campionato di sabato 5 ottobre tra Montesarchio e Real Agro Aversa, che avrà luogo allo stadio Allegretto, tutti i bimbi di età inferiore ai 12 anni accompagnati da un nonno potranno entrare gratis nell'impianto.

“Dedicare un sabato di campionato ai nonni - spiega Caturano - mi è sembrata una bella iniziativa sia per dare la giusta importanza alla figura del nonno ma anche e soprattutto per invogliare anziani e bambini a frequentare il campo sportivo, per far vivere loro lo sport come una festa. Lo scopo è e sarà sempre quello di far emergere i veri valori dello sport di cui noi vogliamo essere promotori”.