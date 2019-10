Alla Gepos due giorni dedicati alla prevenzione in rosa Al via l'iniziativa presso la struttura di Telese Terme

Oltre 300 prenotazioni, una lunga lista d'attesa e due giorni intensi di visite per promuovere la cultura della prevenzione. Al via oggi alla Casa di cura Gepos di Telese Terme la due giorni di controlli clinico strumentali gratuiti. Iniziativa che proseguirà anche domani e che viene promossa ormai da diversi anni: “Da molti anni - evidenzia la dottoressa Roberta De Vizia, medico radiologo referente del centro di Senologia - la Casa di cura Gepos rivolge particolare attenzione alle patologie tumorali femminili, in particolare per i tumori del seno. Quest'anno stiamo effettuando controlli clinico strumentali gratuitamente a tutte le pazienti che sono riuscite ad effettuare la prenotazione, proprio per ribadire l'importanza della prevenzione”.

E sono molte le donne che hanno aderito all'iniziativa: “Le prenotazioni - rileva De Vizia - sono state circa trecento, ma abbiamo anche una lista d'attesa di pazienti che potrebbero essere chiamate nel caso in cui dovesse esserci una disdetta anche se questo ormai avviene raramente”. L'occasione, dunque, per ribadire l'importanza della prevenzione tra le pazienti: “Ci sono tantissimi strumenti per fare prevenzione e le pazienti sembrano molte recettive, in quanto hanno capito l'importanza di fare dei controlli e di fare anche degli approfondimenti”.

Un lungo week end dedicato in rosa che proseguirà anche domani e che terminerà domenica: “Le visite proseguiranno anche domani sempre dalle 8.30 alle 17.30, mentre domenica sarà la volta della passeggiata rosa dove le donne provenienti da più province campane si riuniranno per simboleggiare insieme un percorso di prevenzione e di guarigione”.