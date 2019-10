Il sindaco Matera: "Cittadinanza onoraria a Di Lorenzo" "I suoi genitori sono originari di Bucciano"

"Siamo pronti a concedere la cittadinanza onoraria a Giovanni Di Lorenzo". Così il sindaco di Bucciano, Domenico Matera all'indomani della convocazione in nazionale del difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Il primo cittadino di Bucciano, luogo d'origine dei genitori del calciatore, infatti commenta: "La convocazione di Giovanni Di Lorenzo con la nazionale italiana, guidata da Roberto Mancini, è motivo di orgoglio e soddisfazione per tutta Bucciano. Il ragazzo infatti - ha proseguito Matera -, è di origini buccianesi, essendo i genitori nativi di Bucciano, dove vivono anche suoi parenti. A nome della popolazione di Bucciano e della intera amministrazione comunale, desidero augurare al ragazzo le migliori fortune sportive. Lo aspettiamo presto a Bucciano - ha concluso il sindaco - per conferirgli la cittadinanza onoraria".