Bucciano, successo per la seconda edizione di Corriamo assieme Nell'ambito della rassegna Sentieri Aperti e rivolta a bambini e ragazzi

Grande successo a Bucciano per la seconda edizione di "Corriamo insieme", manifestazione sportiva organizzata e promossa dal comune di Bucciano nell'ambito della rassegna Sentieri Aperti e rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 14 anni.

Tutti i partecipanti si sono ritrovati, nel pomeriggio di sabato, in via Roma, da dove poi hanno preso il via le varie gare di corsa, con i bambini ed i ragazzi divisi in base alle fasce d'età.

Al termine della manifestazione, tutti gli atleti hanno ricevuto un pacco gara in omaggio.

Soddisfazione è stata espressa dalla amministrazione comunale, guidata da Domenico Matera, attraverso le parole di Pasquale Ruggiero, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza.

"Siamo davvero felici per l'ottima riuscita dell'evento - ha dichiarato Ruggiero - Ringraziamo innanzitutto i genitori dei ragazzi che hanno partecipato, tutti i bambini ed i ragazzi e l'associazione culturale Polis, che ha curato l'evento in collaborazione con il comune di Bucciano. Un grazie particolare va inoltre alla società Raggio di Sole per l'animazione dell'evento ed alla Podistica Valle Caudina. Infine - ha dichiarato il consigliere comunale - un grazie sincero va al nostro parroco don Antonio Macolino, sempre presente ed al gruppo comunale di Protezione Civile".