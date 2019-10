Ceppaloni e i suoi prodotti tipici al Fico Eataly World A Bologna sabato 12 e domenica 13 ottobre sarà presente una rappresentanza del comune sannita

I prodotti tipici di Ceppaloni sbarcano a FICO Eataly World, il parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia. Appuntamento a Bologna sabato 12 e domenica 13 ottobre con “L'Italia del tartufo”, rassegna organizzata con l'Associazione Nazionale Città del Tartufo.

Il piccolo comune sannita sarà presente con una delegazione dell'Amministrazione Comunale, con l'Associazione Tartufai e ovviamente con i rappresentanti delle varie aziende produttrici. Non solo tartufi, Ceppaloni esporrà in una delle capitali del gusto i suoi vini pregiati come la Coda di Volpe, vitigno antichissimo delle nostre terre; Aglianico e Falanghina della Vinicola Barone, della Masseria Antica Vigna Rosa e dell’Azienda Agricola Rotola. Il tutto accompagnato dalla Maghissa, dolce che negli ultimi anni sta avendo tanto successo e che sarà proposta ad un pubblico molto vasto. “Per noi è una grande opportunità” ha spiegato il primo cittadino Ettore De Blasio. “Saremo presenti con i nostri prodotti nel parco del cibo più grande del mondo per farli conoscere a tutti i visitatori. Ceppaloni ha tante eccellenze, prodotti forti da offrire e il FICO Eataly è il posto migliore dove pubblicizzarli. In questi giorni è iniziata anche la stagione del tartufo e noi siamo tra i migliori territori in Italia dove cavare uno dei prodotti più ricercati e pregiati del panorama culinario”.

Dunque continua la promozione di Ceppaloni come Città del tartufo bianco pregiato e degli altri prodotti tipici locali che sono pronti a sbarcare nel parco tematico dedicato al settore agroalimentare. Dopo l’appuntamento bolognese le date da tenere bene in mente sono quelle del 30 novembre e del 1° dicembre quando nel Castello Medioevale andranno in scena due giornate dedicate interamente al “diamante bianco”.