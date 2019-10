Montesarchio: borracce agli studenti per azzerare uso plastica Assessore Izzo: "Iniziativa si chiama "We are plastic free": vogliamo sensibilizzare i ragazzi"

“We are plastic free”. Si chiama così l'iniziativa del Comune di Montesarchio volta a ridurre il consumo della plastica. Ai ragazzi di scuole elementari e medie, infatti, saranno distribuite borracce in alluminio in una giornata dedicata: ciò per ridurre al minimo il consumo di plastica e l'utilizzo delle classiche bottigliette. Per questa ragione il Comune ha stanziato la somma di 4575 euro per acquistare le borracce in alluminio che saranno donate agli studenti.

“We are plastic free – commenta l'assessore Bepi Izzo – è una iniziativa fortemente voluta dalla nostra amministrazione: siamo, da tempo, un comune virtuoso per quel che riguarda la raccolta differenziata e la produzione di rifiuti, e ora vogliamo impegnarci quanto più possibile per ridurre il consumo e l'uso di plastica. Non è un caso che la nuova iniziativa coinvolga da vicino le giovani generazioni: i ragazzi stanno dimostrando grande sensibilità per i temi ambientali e noi vogliamo incoraggiarli e accrescere in loro il rispetto per l'ambiente e per il paese che vivono”.