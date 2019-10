Differenziata: Montesarchio ancora al top in Campania Damiano: "Siamo secondi, e col plastic free vogliamo diventare primi"

Ancora un grande risultato per Montesarchio, premiata come seconda in assoluto in Campania per la raccolta differenziata, tra i comuni tra i 5 e i 15mila abitanti nella manifestazione “Comuni ricicloni della Campania” tenutasi questa mattina a Napoli.

Ancora una volta un risultato importantissimo che testimonia come il comune di Montesarchio sia virtuoso dal punto di vista delle politiche ambientali.

Alla premiazione erano presenti il sindaco Franco Damiano, l'assessore Annalisa Clemente, il consigliere delegato Nicola Riccio, Mattia Pagnozzi per Sogesi e Carmelo Lampariello della Polizia Municipale.

Molto soddisfatto il primo cittadino Franco Damiano: “Ancora una volta Montesarchio è al top tra i comuni virtuosi. Ancora una volta veniamo premiati per la nostra raccolta differenziata: non posso, da sindaco, non ringraziare la cittadinanza per l'impegno profuso, la Sogesi che si dimostra un'eccellenza, l'amministrazione e la polizia municipale. Preservare il nostro paese mantenendolo pulito è e sarà sempre un punto fermo per questa amministrazione, e il risultato di quest'anno testimonia la bontà delle politiche messe in campo. Importante è stata la decisione di installare una casetta dell'acqua, riducendo dunque la quantità di plastica, e siamo sicuri che anche l'ordinanza per il plastic free darà ulteriori importanti risultati”.