Differenziata, Apice nella classifica dei comuni rifiuti free Questa mattina la premiazione a Napoli nell'ambito dell'evento 'Comuni ricicloni' di Legambiente

Comuni ricicloni, Apice conquista il settimo posto nella classica che individua i comuni 'rifiuti free'. Si è svolta stamattina, infatti, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la XV edizione di "Comuni Ricicloni Campania", incontro nato per promuovere e diffondere buone pratiche di gestione dei rifiuti da parte degli Enti Locali e che quast'anno ha portato all'individuazione di 247 Comuni Ricicloni in Campania.La novità di questa edizione è l'introduzione di una classifica che individua i Comuni Rifiuti Free 2019, cioè i comuni in cui la produzione procapite di rifiuti è inferiore o uguale a 75Kg all'anno. "In questa categoria - viene evidenziato in una nota dell'Ente - relativamente ai Comuni con numero di abitanti compreso tra 5000 e 15000 abitanti, il Comune di Apice si classifica al settimo posto, con 74.73 Kg di rifiuti all'anno procapite. Per la classifica dei Comuni Ricicloni 2019, quelli che hanno raggiunto (e superato) il 65 per cento di raccolta differenziata, obiettivo dettato dal Testo Unico Ambientale, il Comune di Apice si classifica all'ottavo posto.

Grande soddisfazione del Sindaco Pepe e tutta l'Amministrazione per l'importante risultato perseguito, grazie all'impegno e la sensibilità ambientale dei cittadini di Apice. Presente alla manifestazione la Consigliera Elisabetta Pepe, delegata all'Ambiente, che dichiara: "Ho partecipato all'evento in rappresentanza istituzionale, ma è ovvio che i meriti della premiazione sono dei cittadini di Apice; ecco, in veste di cittadina apicese mi sono sentita davvero premiata. In realtà l'evento è un importante momento di confronto con gli altri Enti Locali e con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rifiuti, con i quali poter discutere sulle criticità e soprattutto sulle progettualità. Molto interessante è stato per esempio l'intervento di una rappresentante dell'Enea, che ha illustrato la 'Simbiosi Industriale', cioè il trasferimento di risorse di scarto da un'industria ad un'altra, in pratica ciò che è un rifiuto per un'azienda, può diventare una risorsa per un'altra azienda che può valorizza quel "non rifiuto" e che è stato considerato affine al principio a cui dovrebbero ispirarsi le Zes, argomento affrontato nella prima sessione". Infine il messaggio rivolto ai cittadini di Apice: "Complimenti e prepariamoci per affrontare altre sfide. E' importante differenziare, ma ancor più importante è ridurre la quantità di rifiuti che produciamo,per raggiungere traguardi più prestigiosi nella classifica dei "Comuni Rifiuti Free" e, soprattutto, per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale.Il nostro impegno sarà continuare a promuovere azioni di sensibilizzazione che, abbiamo sperimentato con la Campagna itinerante svolta questa estate, porta ad importanti risultati, oltre che rendere ancora di più efficiente la gestione dei rifiuti".