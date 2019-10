Nascono le prime due sezioni locali dell'Anpi sannita Oggi e domani a Morcone e Montesarchio

“Dai forza all’antifascismo. Iscriviti all’Anpi”. È questo lo slogan scelto dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia per le Giornate nazionali di chiusura del tesseramento ANPI 2019. Iniziative si svolgeranno in questo fine settimana ovunque in Italia. Nella provincia di Benevento le giornate del tesseramento avranno un valore ancora più forte in quanto è prevista la costituzione delle prime due sezioni locali dell'Anpi del Sannio. Il primo appuntamento è fissato per oggi alle ore 17.30 presso la Biblioteca comunale di Morcone dove gli iscritti daranno vita all'assemblea costitutiva della sezione intercomunale Alto Tammaro.

Domenica, invece, appuntamento alla Biblioteca comunale di Montesarchio alle ore 10.00 per l'assemblea della sezione intercomunale Anpi Valle Caudina. In entrambe le occasioni, con la partecipazione del presidente del comitato provinciale dell'ANPI Amerigo Ciervo, oltre alla possibilità di rinnovare o prendere per la prima volta la tessera dell'associazione, sarà presentato il secondo volume del libro Sentieri di resistenza che raccoglie gli atti dei seminari organizzati dall'Officina di studi storico-politici «Maria Penna».

«La nascita di sezioni comunali o intercomunali – ha dichiarato il comitato provinciale sannita – attraverso la partecipazione attiva dei militanti locali, assume un peso fondamentale e si pone quale presidio di democrazia e avamposto della Resistenza, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria e lo spirito antifascista dando vita ad una serie di attività e di eventi che puntino in primo luogo a coinvolgere le nuove generazioni nella difesa dei valori imprescindibili dell'essere umano, valori sanciti dalla nostra Costituzione figlia della lotta di liberazione partigiana».