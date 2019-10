Anche l'Istituto "I. Alpi" aderisce a "Svegliamo la Dormiente" Progetto per accrescere nei ragazzi la consapevolezza del patrimonio naturale del Taburno

Anche l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Montesarchio ha aderito al progetto “Svegliamo la Dormiente”. E dunque anche per i ragazzi dell'Istituto si è avviato il percorso didattico con attività in aula e scoperte tra i sentieri del parco. L'obiettivo del percorso è puntare ad accrescere la conoscenza del capitale naturale del parco del Taburno – Camposauro, promuovendo la sensibilizzazione dei ragazzi nei confronti di temi ambientali ed incentivarli all'impegno sociale.

I ragazzi conosceranno la biodiversità dunque, i servizi ecosistemici forniti, i rischi e le criticità del territorio, accrescendo in loro la consapevolezza del territorio in cui vivono e a usufruirne rispettandolo, diventando garanti della sua tutela e non agenti impattanti.